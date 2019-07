Presedintele american Donald Trump si-a intensificat duminica atacurile impotriva celor patru parlamentare democrate din randul minoritatilor care i-au criticat politicile, indemnandu-le pe acestea sa-si ceara scuze, in conditiile in care liderul de la Casa Alba a fost acuzat de rasism pentru afirmatiile facute in ultima perioada la adresa celor patru tinere politiciene, informeaza Reuters.



"Nu cred ca cele patru parlamentare sunt capabile sa iubeasca Tara noastra. Ele ar trebui sa ceara scuze Americii (si Israelului) pentru lucrurile oribile (odioase) pe care le-au spus", a scris…