Presedintele Donald Trump a revenit joi asupra amenintarii de a inchide granita cu Mexic, acordand vecinului sudic al Statelor Unite un an pentru ca acesta sa lupte mai eficient impotriva migratiei ilegale si a traficului de droguri, informeaza AFP. "Le vom da un avertisment de un an", a declarat Trump pentru reporterii de la Casa Alba. Marti, presedintele american reafirmase ca este pregatit sa inchida frontiera de sud a SUA. "Daca transporturile de droguri nu se opresc (...), vom institui tarife vamale asupra bunurilor, in special a automobilelor (...) si in cazul in care nu va fi suficient,…