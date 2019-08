Presedintele american Donald Trump a calificat sambata drept "groaznic" atacul armat dintr-o zona comerciala a orasului El Paso din statul Texas, mentionand ca acesta s-a soldat cu "multe victime", transmite AFP. "Groaznice impuscaturi in El Paso. Informatiile sunt foarte proaste, este vorba de mai multi morti", a scris pe Twitter liderul de la Casa Alba. "Am vorbit cu guvernatorul" Texasului Gregg Abbott pentru "a-i acorda sprijinul guvernului federal", a adaugat Trump. Conform informatiilor vehiculate in presa americana care citeaza autoritatile locale, cel putin 15 persoane au fost ucise in…