Stiri pe aceeasi tema

- Se asteapta ca pana vineri seara sau sambata la primele ore ale diminetii intensitatea furtunii sa creasca pana la nivelul unui uragan, iar la New Orleans sa cada ploi torentiale. Orasul este extrem de expus si a mai fost devastat in 2005 de uraganul Katrina, ale carui urme inca se mai vad.Declararea…

- Un uragan care ar putea avea un impact devastator se apropie de statul Louisiana. Peste 4 milioane de oameni au fost anuntati sa isi ia toate masurile de precautie pentru a scapa nevatamati din calea urgiei. Alerta de uragan va fi mentinuta pana luni dimineata. O mare parte a orasului New Orleans…

- Furtuna tropicala Barry ar putea creste in intensitate ajungand la nivel de uragan pana vineri noapte sau sambata dimineata cand centrul sau se va apropia de coastele statului american Louisiana, a anuntat Centrul national pentru uragane (NHC) din Statele Unite, citat de Reuters. Furtuna,…

- Furtuna tropicala Barry ar putea creste in intensitate ajungand la nivel de uragan pana vineri noapte sau sambata dimineata cand centrul sau se va apropia de coastele statului american Louisiana, a anuntat Centrul national pentru uragane (NHC) din Statele Unite, citat de Reuters. Furtuna, aflata in…

- Joi, la ora 15:00, aceasta furtuna - prima din sezonul uraganelor din Atlantic, denumita "Barry" - se afla deasupra Golfului Mexic, la 150 de kilometri sud-est de gurile de varsare ale fluviului Mississippi, iar vanturile locale atingeau viteza de 65 de kilometri pe ora, potrivit Centrului national…

- Parlamentul egiptean a aprobat joi o extindere cu inca trei luni a unei stari de urgenta impuse din cauza provocarilor de securitate cu care se confrunta tara araba, a anuntat agentia oficiala de presa MENA, preluata de Xinhua. Parlamentul a aprobat un decret prezidential de prelungire…

- Furtuna care a lovit Timișul in noaptea de duminica spre luni a provocat mai multe pagube in județul Timiș. In urma fenomenelor meteo periculoase The post Bilanțul furtunii din noaptea de duminica spre luni. Pompierii timișeni au intervenit in 14 situații de urgența appeared first on Renasterea banateana…

- Presedintele american Donald Trump a declarat stare de "urgenta nationala" pentru a proteja retelele informatice din SUA de "adversari straini", relateaza joi BBC. Trump a semnat miercuri un ordin executiv care interzice companiilor americane sa foloseasca echipamente de telecomunicatii…