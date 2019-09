Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Donald Trump a declarat, luni, ca soția lui, Melania Trump, "a ajuns sa-l cunoasca" pe Kim Jong Un, determinand Casa Alba sa emita o declarație care sa clarifice ca Prima Doamna nu l-a intalnit niciodata pe liderul nord-coreean. In cursul unei conferințe de presa susținute la Summitul G7…

- Presedintele Donald Trump a informat luni despre discutiile telefonice purtate cu premierii Indiei si Pakistanului, pe care i-a incurajat sa reduca tensiunile legate de Kashmir, informeaza AFP. Liderul de la Casa Alba a scris pe Twitter ca a discutat cu "cei doi buni prieteni" ai sai, premierul indian…

- Doi oficiali americani au declarat ca Phenianul pare sa fi lansat din nou un proiectil sau proiectile joi. Lansarea nu reprezinta o amenintare pentru America de Nord. Presedintele Donald Trump a spus, inainte de a pleca de la Casa Alba spre Ohio, ca nu este ingrijorat de testul Phenianului, intrucat…

- Casa Alba a dezmintit luni ideea ca Guvernul american se gandeste la o ”inghetare” a programului nord-coreean in perspectiva unei reluari a negocierilor cu Phenianul, asa cum scrie cotidianul american The New York Times (NYT), relateaza news.ro.Intr-o intalnire istorica, duminica, in Zona…

- Presedintele Donald Trump a declarat ca l-a invitat pe liderul nord-coreean Kim Jong Un sa viziteze Statele Unite, la scurt timp dupa ce a mers alaturi de acesta pe teritoriul Coreii de Nord, o premiera pentru un presedinte american, relateaza duminica AFP si Reuters, scrie Agerpres."Se va…

- Seful de la Casa Alba a trecut limita care marcheaza separarea intre cele doua Corei, in orasul Panmunjom, unde a fost semnat armistitiul in 1953. Niciodata vreun presedinte american nu a mai pus piciorul pe pamantul Coreei de Nord. "Este o zi mare pentru intreaga lume", a declarat Trump.…

- Președintele american a declarat ca vizita in zona demilitarizata a fost programata de cateva luni. Intalnirea intre cei doi lideri in zona demilitarizata, care este fara precedent, vine dupa ce liderul de la Casa Alba a postat pe Twittter ca dorește sa se intalneasca cu liderul nord-coreean, relateaza…

- Presedintele SUA Donald Trump a sosit duminica in Zona Demilitarizata (DMZ) dintre cele doua Corei, chiar inainte de o intalnire istorica asteptata cu numarul unu nord-coreean Kim Jong Un, relateaza AFP. Kim a acceptat in ultimul moment o invitatie a presedintelui SUA de a se intalni in…