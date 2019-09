Stiri pe aceeasi tema

- "Ma aflu la Adunarea Generala a ONU, pentru a reprezenta tara, dar am autorizat publicarea in cursul zilei de maine (n.r. – miercuri) a intregii discutii pe care am avut-o cu presedintele Volodimir Zelenski, versiunea completa, needitata. Veti vedea ca a fost o discutie prietenoasa. Nu au existat…

- Presedintele american Donald Trump anunta ca a autorizat publicarea transcrierii convorbirii telefonice pe care a avut-o in aceasta vara cu omologul sau ucrainean Volodimir Zelenski, in cursul careia l-ar fi presat ca autoritatile din Ucraina sa il investigheze pe fiul fostului vicepresedinte american…

- Luni, Trump negase ca ar fi conditionat ajutorul militar pentru Ucraina de declansarea unei anchete la Kiev impotriva fostului vicepresedinte american Joe Biden si a familiei acestuia. Fondurile respective au fost deja aprobate de Congresul Statelor Unite. Mai multi membri ai Comisiei pentru…

- Alegatiile potrivit carora presedintele Donald Trump ar fi facut presiuni asupra presedintelui ucrainean pentru a demara investigatii pe tema activitatilor de afaceri din Ucraina ale fiului principalului sau contracandidat, Joe Biden, dinamiteaza cursa electorala pentru anul 2020. Trump a declarat ca…

- Presedintele american, Donald Trump, si-a manifestat duminica speranta ca va fi posibila publicarea conversatiei avute cu omologul sau ucrainean Volodimir Zelenski, in care democratii sustin ca Trump i-ar fi cerut acestuia din urma investigarea fiului fostului vicepresedinte Joe Biden, in timp ce…

- Președintele american Donald Trump a declarat ca nu a spus nimic greșit în conversația cu omologul sau ucrainean, în care este suspectat ca i-ar fi cerut acestuia sa îl investigheze pe fostul vicepreședinte american Joseph Biden, relateaza Mediafax citând Reuters.Într-un…

- Fostul vicepreședinte american Joe Biden i-a solicitat președintelui Donald Trump sa publice transcrierea unei convorbiri telefonice pentru care acesta este acuzat ca a cerut Ucrainei sa-l ancheteze pe rivalul sau politic, informeaza site-ul postului CNBC, citat de Mediafax.Biden a declarat…

- Presedintele american Donald Trump a anuntat duminica ca autorizeaza utilizarea rezervelor de petrol ale U.S. Strategic Petroleum Reserve (SPR) daca va fi cazul si in cantitatea de care este nevoie, informeaza Reuters si AFP. "Ca urmare a atacurilor asupra Arabiei Saudite care ar putea…