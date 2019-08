Presedintele american Donald Trump a declarat vineri ca Statele Unite nu sunt implicate in esecul lansarii unei rachete iraniene si a urat noroc regimului de la Teheran in descoperirea cauzei problemei, transmite Reuters.



"Statele Unite ale Americii nu au fost implicate in accidentul catastrofal din timpul pregatirilor de final ale lansarii Safir SLV de la centrul de lansare din Semnan din Iran" a scris Trump pe Twitter.



Racheta a explodat joi pe rampa de lansare a unui centru spatial din nordul Iranului, informatie furnizata de autoritatile iraniene si confirmata de surse…