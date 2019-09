Presedintele Donald Trump a declarat luni ca Iranul pare sa se afle in spatele atacului impotriva Arabiei Saudite, dar ca doreste sa evite un conflict si asteapta sa afle "cu certitudine" cine este autorul, informeaza AFP. Se pare ca Republica islamica este cea care a vizat instalatiile petroliere din Arabia Saudita, dar "vrem sa stabilim cu certitudine cine a facut asta", a declarat presedintele Trump in fata reporterilor in momentul primirii la Casa Alba a printului mostenitor al Bahreinului. Atacul asupra instalatiilor petroliere saudite de la sfarsitul saptamanii, revendicat de rebelii yemeniti…