Stiri pe aceeasi tema

- Radu Calin Cristea critica, pe blogul sau, mesajul transmis de catre Eugen Tomac pe Facebook, in care anunta ca i-a adresat lui Donald Trump invitatia de a veni in Romania. Iata ce a scris Radu Calin Cristea: "Posibil. Daca n-o va face inseamna ca va refuza invitația ce i-a fost adresata recent,…

- "Acasa la Presedintele Trump. In aceasta seara am fost invitat la resedinta din Florida a Presedintelui Statelor Unite, Donald Trump, la o cina festiva organzata de Partidul Republican cu prilejul "Lincoln Day". Am raspuns acestei invitatii din partea partenerilor mei politici din Statele Unite,…

- Potrivit B1 TV, SUA au avertizat Germania ca vor limita cantitatea de informații clasificate trimise catre serviciile secrete germane daca Berlinul alege compania Huawei pentru construcția rețelei 5G, potrivit hotnews.ro. Așadar, Richard Grenell, ambasadorul american in capitala Germaniei, i-a adresat…

- SUA si China sunt pe punctul de a semna "un acord istoric" care ar urma sa constranga Beijingul sa taie subventiile pentru intreprinderile de stat, a declarat joi un consilier al Casei Albe, informeaza AFP, potrivit agerpres.ro.Citește și: Inregistrare BOMBA cu viceprimarul Capitalei, despre…

- ​Comisia Europeana a promis un raspuns ”rapid și adecvat” daca SUA pun în practica amenințarile de a suprataxa automobilele importate din Europa, scrie AFP. Ministrul american al comerțului a trimis duminica la Casa Alba un raport despre industria auto care ar putea duce la creșterea…

- Presedintele Donald Trump mizeaza pe obtinerea sumei de peste opt miliarde de dolari din diverse surse, inclusiv din fondurile speciale alocate prin starea de urgenta, pentru a putea construi zidul la frontiera Statelor Unite cu Mexicul, afirma surse citate de site-ul de stiri Axios.com, potrivit…

- Președintele Donald Trump este un mare amator de fast-food și de fotbal american. A demonstrat-o inca o data, la intalnirea de la Casa Alba cu echipa de fotbal a Universitații Clemson, care a caștigat Campionatul Național Universitar.

- 'Aveam intentia sa merg si sa vorbesc in fata comunitatii financiare mondiale la Davos. Inca este valabil, dar, daca shutdown-ul continua, nu voi merge. Planuisem sa merg, a fost un mare succes cand am mers. Avem o poveste grozava de spus', le-a declarat Trump reporterilor inainte de a parasi Casa…