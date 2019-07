Presedintele Donald Trump a anuntat luni ca s-a ajuns la un acord cu opozitia democrata in privinta bugetului, evitandu-se astfel perspectiva unei paralizii a administratiei federale pana la urmatoarele alegeri prezidentiale, informeaza AFP.



"Sunt bucuros sa anunt ca s-a ajuns la un acord (...) pentru un buget pe doi ani si pentru plafonul datoriei" a postat pe Twitter presedintele american, care a mentionat ca este vorba de un "compromis adevarat".



Acest acord se refera in special la majorarea plafonului datoriei pentru a se evita incapacitatea de plata in cazul in care…