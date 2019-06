Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Donald Trump nu va prezenta 'niciodata' declaratiile sale fiscale democratilor, in pofida solicitarii formulate de catre o comisie parlamentara in acest sens, a anuntat Casa Alba duminica, potrivit AFP.Citește și: Tudorel Toader, dupa reproșurile lui Liviu Dragnea - In lipsa urgenței,…

- Presedintele Donald Trump nu va prezenta ‘niciodata’ declaratiile sale fiscale democratilor, in pofida solicitarii formulate de catre o comisie parlamentara in acest sens, a anuntat Casa Alba duminica, potrivit AFP, preluata de Agerpres. Donald Trump este primul presedinte american dupa Richard Nixon…

- Presedintele Donald Trump nu va prezenta 'niciodata' declaratiile sale fiscale democratilor, in pofida solicitarii formulate de catre o comisie parlamentara in acest sens, a anuntat Casa Alba duminica, potrivit AFP. Donald Trump este primul presedinte american dupa Richard Nixon…

- Presedintele Donald Trump a revenit joi asupra amenintarii de a inchide granita cu Mexic, acordand vecinului sudic al Statelor Unite un an pentru ca acesta sa lupte mai eficient impotriva migratiei ilegale si a traficului de droguri, informeaza AFP. "Le vom da un avertisment de un an", a declarat Trump…

- Afirmatiile celei care si-a asumat rolul de avertizor de integritate au fost comunicate presedintiei printr-o scrisoare trimisa luni la Casa Alba de congresmanul Elijah Cummings, presedintele comisiei pentru supraveghere a Camerei Reprezentantilor. El a citat din declaratia facuta de Newbold comisiei:…

- Ancheta procurorului Robert Mueller a decimat echipa de consilieri ai lui Trump, dar a sfârșit prin a concluziona ca președintele nu a conspirat cu Rusia. Raportul nu îl exonereaza pe liderul de la Casa Alba.

- Presedintele Donald Trump a recurs vineri la dreptul sau de veto pentru a bloca o rezolutie adoptata de Congres, care se opune eliberarii de fonduri in regim de urgenta pentru ridicarea unui zid la frontiera cu Mexic, transmit agentiile de presa internationale. Este pentru prima oara de la preluarea…

- Presedintele american, Donald Trump, a afirmat miercuri ca 'nu se grabeste' deloc sa incheie un acord comercial cu China, adaugand ca doreste in primul rand un acord bun, relateaza AFP. 'Daca nu este un acord bun, nu vom ajunge la o intelegere', a spus el in cursul unei declaratii la Casa Alba, apreciind…