- Presedintele SUA, Donald Trump, a exprimat speranta, joi seara, ca nu se va ajunge la razboi cu Iranul, pe fondul tensiunilor legate de programul nuclear al Administratiei de la Teheran, scrie Mediafax. Întrebat, la Washington, daca intentioneaza sa ajunga la un razboi cu Iranul, Donald…

- Germania si Olanda au anuntat miercuri ca isi suspenda operatiunile de instruire militara din Irak, in contextul in care SUA au avertizat privind existenta unor amenintari sporite din partea unor forte sustinute de Iran, pe fondul escaladarii tensiunilor intre Washington si Teheran, relateaza Reuters…

- Secretarul american al Apararii, Patrick Shanahan, a prezentat Administratiei Trump un plan militar care prevede trimiterea a pana la 120.000 de soldati in Orientul Mijlociu, in cazul in care Iranul va ataca fortele americane sau va accelera munca in domeniul armelor nucleare. Informatia a…

- Ministrul israelian al Energiei, Yuval Steinitz, a declarat ca Iranul ar putea lansa atacuri directe sau indirecte impotriva Israelului daca tensiunile dintre regimul de la Teheran și Statele Unite vor escalada, potrivit Reuters.Citește și: Liviu Dragnea anunța un proiect de lege, la mitingul…

- Un ministru israelian a avertizat duminica impotriva unui posibil atac direct sau prin procura din partea Iranului, caruia Israelul ar urma sa-i faca fata daca tensiunile dintre Teheran si Washington se agraveaza, relateaza Reuters.

- Seful Statului Major al armatei americane, generalul Kenneth McKenzie, a declarat sambata ca SUA vor desfasura toate resursele necesare pentru a contracara orice actiune periculoasa a Iranului, transmite canalul Sky News Arabia, citat de Reuters. "Vom continua sa intindem mana partenerilor…

- Președintele iranian Hassan Rouhani a vorbit miercuri despre tensiunile dintre Statele Unite și Iran, poziționându-le la cote maxime, și a criticat sancțiunile impuse de Statele Unite, considerate un „act de terorism”, conform Reuters, informeaza Mediafax.„Presiunea…

- Președintele iranian Hassan Rouhani a declarat miercuri ca tensiunile dintre Administrația de la Teheran și cea de la Washington sunt „la cote maxime”, intr-un interviu difuzat de postul de televiziune de stat IRIB, relateaza Reuters preluata de mediafax. Rouhani a comentat in cadrul interviului…