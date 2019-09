Presedintele american Donald Trump a afirmat joi ca Iranul doreste o intalnire cu Statele Unite, alimentand astfel si mai mult speculatiile privind o posibila intrevedere tete-a-tete cu omologul Hassan Rouhani in marja reuniunii Adunarii Generale a ONU ce va avea loc la New York spre sfarsitul acestei luni, informeaza AFP. "Pot sa va spun ca Iranul vrea o intalnire", a declarat Trump la Casa Alba, fara a furniza detalii suplimentare. Intrebat miercuri asupra unei eventuale relaxari a sanctiunilor impuse regimului de la Teheran, o conditie indispensabila solicitata de Iran pentru a lua in considerare…