SUA: Preşedintele Donald Trump a anunţat restricţii suplimentare asupra intrării imigranţilor Masura va intra in vigoare pe data de 3 noiembrie. Doar imigrantii care vor face dovada ca nu vor fi o ''povara substantiala'' pentru sistemul de sanatate american vor putea primi vize de intrare, a declarat liderul de la Casa Alba intr-o ''proclamatie prezidentiala'' publicata vineri seara. ''Imigrantii care intra in tara noastra nu ar trebui sa apese pe umerii sistemului nostru de sanatate si, in consecinta, pe umerii contribuabililor americani'', releva declaratia citata. ''SUA au o lunga istorie de primire a imigrantilor aflati in cautarea unei vieti mai bune. Trebuie sa mentinem… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- ''Imigrantii care intra în SUA nu ar trebui sa apese pe umerii sistemului nostru de sanatate si, în consecinta, pe umerii contribuabililor americani'', este mesajul lui Donald Trump, care a emis un decret extrem de dur anti-imigrație.

- Presedintele Donald Trump a calificat scandalul ucrainean drept cea mai mare inselatorie din istorie, informeaza Agerpres. ”Ceea ce se intampla acum este cea mai mare inselatorie din istoria politicii americane”, a afirmat Trump intr-un mesaj video postat pe Twitter. Liderul de la Casa Alba a sustinut…

- Britanicii au atitudini contradictorii cu privire la imigratie. Majoritatea crede ca nivelul imigratiei este foarte ridicat, dar putini britanici se arata dispusi sa preia slujbele imigrantilor, chiar daca ar fi someri.

- Donald Trump a dorit sa relaxeze, in ultimele zile, aplicarea taxelor vamale suplimentare la produsele importate din China. La un gest similar a recurs și Beijingul. Un armistițiu chino-american nu a fost semnat, dar climatul este mai relaxat, semnaleaza agențiile internaționale de presa, citand luari…

- Casa Judeteana a Asigurarilor de Sanatate a majorat din aceasta luna plafonul de compensare a medicamentelor . Este vorba despre medicamentele cuprinse in sublista B. Furnizorii de servicii medicale care se afla in contract cu CJAS acorda compensare de 90- pentru medicamentele din aceasta lista. „Masura…

- Senatorul USR Florina Presada aminteste ca i-a cerut, in urma cu doua luni, Avocatului Poporului sa sesizeze Curtea Constitutionala pe tema Codului Administrativ, insa acest lucru se intampla doar la cateva zile dupa "divortul" ALDE de PSD, in conditiile in care Renate Weber a fost propusa de ALDE…

- Presedintele Donald Trump a declarat joi ca Statele Unite nu au in vedere sanctiuni impotriva Turciei, dupa ce aceasta tara a achizitionat sisteme rusesti de aparare antiaeriana S-400, transmite Reuters. "Nu ne gandim la asta chiar acum", le-a spus el ziaristilor de la Casa Alba, potrivit Agerpres.Precizarea…

- Președintele Donald Trump și-a dublat luni atacurile impotriva a patru membre ale Congresului SUA și a respins ingrijorarile cu privire la comentariile sale care ar putea fi rasiste, provocand revolta din partea democraților, care l-au criticat in Camera Reprezentanților, potrivit Reuters.Citește…