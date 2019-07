Stiri pe aceeasi tema

- Iranul este dispus sa participe la discutii cu Statele Unite daca Washingtonul va ridica sanctiunile si va reveni la acordul nuclear din 2015, a informat presedintele iranian Hassan Rouhani intr-un discurs televizat duminica, conform Reuters.„Am crezut mereu in discutii ... daca ei vor ridica…

- Iranul a declarat ca Statele Unite au facut o "greseala" trimitand o drona de supraveghere in spatiul sau aerian si a avertizat Washingtonul sa nu o mai repete, informeaza vineri DPA. "Speram ca dusmanii nostri nu vor face din nou astfel de greseli", a declarat vineri purtatorul de cuvant al Ministerului…

- Statele Unite sunt pregatite sa deschida un dialog cu Iran fara precondiții privind programul sau nuclear, insa trebuie sa vada ca se comporta ca “o țara normala”, a declarat duminica secretarul de Stat american Mike Pompeo (foto). “Suntem pregatiți sa ne angajam intr-o conversație fara precondiții,…

- Secretarul de stat american Mike Pompeo s-ar putea sa abordeze in cursul vizitei sale programate marti, la Soci, problema unei intalniri intre presedintii rus si american, Vladimir Putin si respectiv Donald Trump, in marja reuniunii G20 de la Osaka (Japonia) in iunie, a declarat pentru agentia RIA Novosti…

- 'Prima vizita a secretarului de stat in Rusia este extrem de importanta si vom incerca sa profitam la maximum de viitoarele discutii pentru a stabiliza cat mai mult dialogul bilateral si a planifica urmatorii pasi', a declarat ministrul adjunct de externe rus Serghei Riabkov pentru agentia de presa…

- Criza indelungata din Venezuela ar urma sa domine agenda cand sefii diplomatiilor din Rusia si Statele Unite ale Americii - Serghei Lavrov si Mike Pompeo - se vor intalni luni in marja Consiliului Arctic in orasul finlandez Rovaniemi (nord), relateaza agentia DPA potrivit Agerpres. In conditiile…

- Venezuela est 'pregatita' sa reziste in cazul unui atac militar al Statelor Unite ale Americii, a declarat luni, la Moscova, ministrul de externe Jorge Arreaza, dupa intalnirea din ajun cu seful diplomatiei ruse. “Suntem pregătiţi pentru toate scenariile. Primul este diplomaţia,…

- Guvernul nord-coreean a înmânat Statelor Unite o factura de 2 milioane de dolari pentru spitalizarea lui Otto Warmbier, studentul american care a fost ținut prizonier de regimul Kim Jong Un. Phenianul a insistat ca SUA sa semneze un acord de plata înainte de a-l elibera, în 2017,…