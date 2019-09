Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Viorica Dancila a avut astazi, la New York, in contextul vizitei de lucru in SUA, o intrevedere cu reprezentanții Bancii Mondiale, la finalul careia a fost semnat Acordul destinat creșterii accesului cetațenilor la servicii de asistența medicala primara și promovarii serviciilor medicale preventive,…

