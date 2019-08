Stiri pe aceeasi tema

- Statele Unite au impus joi sanctiuni economice unei retele internationale formata din persoane si din companii, acuzata ca furnizeaza echipamente Iranului pentru programul sau nuclear de imbogatire a uraniului, informeaza AFP si dpa. Secretarul Trezoreriei, Steven Mnuchin, a precizat intr-un…

- Administratia lui Donald Trump si-a largit campania de ”presiune maxima” contra Iranului si aliatilor acestuia, impunand - pentru prima oara - sanctiuni unor deputati din cadrul miscarii libaneze Hezbollah, relateaza AFP potrivit Agerpres.Amine Cherri si Mohamad Hasan Raad sunt acuzati ca…

- Statele Unite vor continua sa mențina presiunea asupra Iranului pâna când acesta va renunța la ambițiile sale privind armele nucleare și va renunța a activitațile violente în Orientul Mijlociu, a declarat luni John Bolton, consilier prezidențial pe probleme de securitate, relateaza…

- Seful diplomatiei americane, Mike Pompeo, a promis duminica Iranului "izolare si sanctiuni mai multe" dupa ce Teheranul a confirmat ca Republica Islamica a inceput sa imbogateasca uraniu la un nivel interzis, in pofida dezacordului comunitatii internationale, relateaza AFP. "Ultimele evolutii…

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu le-a cerut tarilor europene sa instituie sanctiuni impotriva Iranului, dupa ce Teheranul a anuntat ca a depasit limita impusa rezervelor sale de uraniu imbogatit de acordul din 2015 privind programul sau nuclear, relateaza AFP. "V-ati angajat sa actionati imediat…

- Consilierul american pentru securitate nationala John Bolton a declarat marti ca Iranul ar comite o 'mare greseala' daca ar incerca sa perturbe conferinta organizata in Bahrein privind componenta economica a initiativei americane pentru solutionarea conflictului israeliano-palestinian, relateaza…

- Presedintele american Donald Trump a dezmintit marti informatia aparuta in cotidianul New York Times (NYT) potrivit careia oficiali americani discuta un plan militar vizand trimiterea a 120.000 de militari in Orientul Mijlociu pentru a contracara orice eventual atac iranian sau o accelerare a programului…

- Iranul va reîncepe activitațile de îmbunatațire a uraniului daca puterile lumii nu își vor ține promisiunile facute în cadrul acordului nuclear din 2015, a declarat miercuri președintele Hassan Rouhani, la un an dupa ce SUA s-au retras din acord, transmite Reuters.Într-un…