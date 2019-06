Stiri pe aceeasi tema

- Statele Unite vor incepe saptamana viitoare procesul de expulzare ”a milioane” de persoane fara documente care au venit ilegal in Statele Unite, a amenintat pe Twitter Donald Trump, relateaza AFP, potrivit news.ro.”Saptamana viitoare, ICE (politia imigratiei) va incepe sa expulzeze milioane…

- Aceasta lege 'nu numai ca va oferi imigrantilor ilegali un mijloc legal de obtinere a permisului de conducere, dar va avea un impact pozitiv asupra cresterii economice, sigurantei rutiere si mentinerii coeziunii familiilor', a declarat unul dintre principalii sai artizani, senatorul democrat Luis…

- Secretarul de stat american, Mike Pompeo, si-a exprimat recent ingrijorarea in legatura cu diviziunile din randul opozitiei venezuelene, de care ar putea profita presedintele Nicolas Maduro, a informat miercuri cotidianul Washington Post, potrivit AFP. "Sa pastrezi unita pozitia este extrem…

- "Ce știu despre branding?", a declarat președintele intr-un tweet trimis luni dimineața. "Poate nimic (dar eu am devenit președinte!), dar daca aș fi fost la Boeing, aș repara Boeing 737 MAX, aș adauga cateva caracteristici extraordinare, și aș REBRENDUI avionul cu un nume nou. Niciun produs nu a…

- Frontiera va fi inchisa complet sau pe sectoare mari daca Mexicul nu opreste imediat orice imigratie ilegala inspre SUA, a scris Trump pe Twitter. "DEMOCRATII ne-au dat cele mai slabe legi privind imigratia din intreaga Lume. Mexicul le are pe cele mai puternice si castiga peste 100 de miliarde…