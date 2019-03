SUA predau Turciei două noi avioane de luptă F-35 Purtatorul de cuvânt al Programului pentru echiparea cu avioane de lupta – program afiliat Pentagonului - Joe DellaVedova a declarat ca în acest moment, Turcia deține doua avioane F-35A la baza militara aeriana Luke din Texas. &"Se fac ultimele pregatiri pentru a trimite la baza Luke înca doua avioane, care vor dota Forțele Aeriene Turcești. Primele doua avioane ajunse la baza ar urma sa fie trimise Turciei în luna noiembrie&", potrivit Habertuk, citat de Rador.



