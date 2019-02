Stiri pe aceeasi tema

- Doi reporteri francezi au fost arestati, potrivit ambasadei Frantei in Venezuela. Alti doi, de la agentia de presa Efe, au fost retinuti de autoritati. Cei doi francezi, Pierre Caille si Baptiste des Monstiers, de la canalul de televiziune TMC, au fost retinuti marti seara in timp ce filmau palatul…

- Cei doi jurnaliști francezi reținuți în Venezuela, în timp ce relatau despre criza politica din țara, au fost eliberați joi, a anunțat postul de televiziune Quotidien TV, pentru care lucreaza aceștia, relateaza Reuters.”Suntem bucuroși sa va anunțam ca Baptiste des Monstiers și…

- Consilierul pentru securitate nationala al presedintelui Donald Trump, John Bolton, nu a fost atent luni sa-si ascunda notele cand a venit sa raspunda la intrebarile jurnalistilor in sala de presa a Casei Albe, relateaza AFP. In plina criza cu Venezuela, un rand scris in partea de sus…

- Autoproclamatul presedinte al Venezuelei, Juan Guaido, incearca sa atraga armata de partea kui, lansand un apel la organizarea a doua manifestatii - miercuri si sambata - , informeaza luni AFP, potrivit Agerpres. 'Miercuri de la miezul zilei pana la 14:00, oriunde in Venezuela vom iesi in strada…

- Statele Unite ii contesta legitimitatea lui Maduro, un socialist aflat la putere din 2013, ca presedinte al natiunii bogate in petrol si il sustin pe liderului opozitiei, Juan Guaido, seful Adunarii Nationale din Venezuela.

- Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, a invitat - joi, in marja Forumului economic mondial de la Davos -la "dialog" in Venezuela pentru a se evita o "escaladare" a tensiunilor care ar putea duce la "dezastru" in aceasta tara, potrivit AFP. "Speram ca dialogul sa fie posibil pentru a…

- Venezuela este în pregul unui razboi civil! Potrivit BNL News, Garda Naționala din Venezuela a îceput sa trga cu muniție de razboi protestatarii anti-Maduro, imediat dupa ce Juan Guaido a s-a autoproclamat 'presedintele în exercitiu' al tarii.

- Liderul PSD le-a promis alesilor locali o noua conducta bugetara: 10 miliarde. Lei sau euro? Deocamdata e incert. Insa un lucru e cert: Liviu Dragnea vrea sa diminueze puterea politica a Olgutei Vasilescu, care urmeaza sa preia Ministerul Dezvoltarii, deci va dirija el banii pentru primari, scrie „Adevarul“.Liviu…