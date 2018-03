Stiri pe aceeasi tema

- Popularitatea presedintelui american Donald Trump a inregistrat o usoara crestere in luna martie comparativ cu februarie, releva doua sondaje de opinie recente, explicatia fiind o situatie economica buna a Statelor Unite, transmite joi AFP.Liderul de la Casa Alba este sustinut de 42% dintre…

- Transgenderii au interzis in armata americana. Liderul de la Casa Alba, Donald Trump, a anunțat oprirea inrolarii persoanelor cu disfuncții de gen in trupele SUA. Totuși, președintele american a oferit putere de decizie forțelor armate privind implementarea deciziei.

- "Propunem organizarea la Belgrad a unei intalniri intre Trump si Putin. Nu exista un loc mai bun decat Serbia", a afirmat Ivica Dacici vineri. Presedintele SUA, Donald Trump, l-a felicitat marti pe omologul sau din Rusia, Vladimir Putin, pentru castigarea scrutinului prezidential. Liderul de la Casa…

- Președintele Donald Trump a declarat ca a semnat vineri bugetul de cheltuieli de 1,3 trilioane de dolari, deși spune ca este nemulțumit de multe dintre prevederile din el și amenința Congresul ca este ultima data cand accepta așa ceva, scrie CNBC. Președintele a aprobat bugetul de cheltuiei al Statelor…

- Donald Trump a facut o noua mutare soc. Liderul de la Casa Alba l-a numit pe Jonh Bolton intr-o functie-cheie. Donald Trump, a anuntat joi, intr-un mesaj pe Twitter, inlocuirea consilierului sau pe probleme de securitate nationala, H.R. McMaster, cu ultraconservatorul John Bolton, fost ambasador…

- Zidul lui Trump de la frontiera cu Mexicul ramane fara finanțare, dupa ce Congresul SUA ajuns la un acord privind bugetul . Liderii republicani și democrați din Congresul SUA au anunțat, miercuri, ca au ajuns la un acord privind finanțarea cheltuielilor federale pe anul fiscal 2018. Ei au evitat astfel…

- Presedintele SUA, Donald Trump, l-a felicitat marti pe omologul sau din Rusia, Vladimir Putin, pentru castigarea scrutinului prezidential, informeaza postul CNBC. "Am discutat telefonic cu presedintele Putin si l-am felicitat pentru victorie, pentru victoria sa electorala", a declarat…

- Washingtonul este conștient de rezultatele alegerilor prezidențiale din Rusia, insa nu il felicita pe președintele Vladimir Putin pentru realegere, a anunțat luni Hogan Gidley, purtator de cuvant al Administrației americane, intr-un interviu acordat Reuters. „Rezultatele alegerilor nu ne surprind“…

- Presedintele american Donald Trump a propus luni impunerea pedepsei cu moartea pentru traficantii de droguri, argumentand ca guvernul federal "pierde timpul" daca nu este dispus sa adopte masuri radicale, relateaza site-ul televiziunii CNN. Trump a vorbit despre pedeapsa capitala in cadrul…

- Cancelarul Germaniei, Angela Merkel, a declarat, vineri, ca intentia Statelor Unite privind suplimentarea tarifelor la importurile de otel si aluminiu incalca principiile Organizatiei Mondiale a Comertului, informeaza site-ul agentiei de presa Reuters. In cadrul unei conferinte de presa…

- Haosul de la Casa Alba continua. Jurnaliștii de la Washington Post dau ca sigura demiterea lui H.R. McMaster, consilierul pentru securitate al președintelui Donald Trump. Haosul de la Casa Alba continua. Dupa Rex Tillerson, urmatorul care va parasi administrația prezidențiala este consilierul pentru…

- Presedintele Statelor Unite, Donald Trump, intentioneaza sa-l demita pe Herbert McMaster, consilierul prezidential pentru Siguranta Nationala, insa nu va anunta aceasta decizie pana nu va selecta un succesor corespunzator, potrivit unor surse familiare cu situatia, relateaza The Washington Post.…

- Secretarul de stat american, Rex Tillerson, a carui demitere a fost anuntata marti dimineata de presedintele Statelor Unite, Donald Trump, a afirmat ca presiunile comunitatii internationale asupra Coreii de Nord au dat rezultate peste asteptari, transmite AFP.Intr-o scurta declaratie, fostul…

- De curand, Rex Tillerson, secretarul de Stat al Statelor Unite, a fost demis și inlocuit cu Mark Pompeo, șeful CIA. Moștenirea lui Tillerson este amestecata. Pe de o parte, a fost vazut ca un șef slab al Externelor, incapabil sa apere corpul diplomatic in fața unui Donald Trump din ce in ce mai instabil.…

- Presedintele american, Donald Trump, a impus joi taxe pe importurile de otel si de aluminiu, ignorand avertismentele repetate ale mai multor aliati, in frunte cu Uniunea Europeana, asupra riscurilor unui razboi comercial cu consecinte imprevizibile, transmite AFP. Dupa mai multe zile de intense…

- Presedintele american Donald Trump a vorbit in termeni apreciativi despre omologul sau de la Beijing, Xi Jinping dupa ce Partidul Comunist chinez a eliminat o clauza constitutionala ce prevede ca o persoana are dreptul la doar doua mandate in fruntea statului. "Acum este presedinte pe…

- Presedintele american, Donald Trump, i-a criticat din nou pe politistii care nu au intervenit pentru a-i salva pe elevii de la liceul din Florida, impuscati de un fost coleg. Liderul de la Casa Alba spune ca aestiac sunt o rusine si ca el, daca s-ar fi aflat acolo, ar fi intervenit cu orice pret. 4…

- Rand pe rand, elevi de la diferite scoli indoliate dupa atacuri armate si parinti ai victimelor, asezati in jurul presedintelui american la Casa Alba, si-au spus durerea si suferinta, dar au avansat si diverse propuneri, printre care si cea de a inarma o parte a corpului profesoral. Profesorii…

- "Atatea semne ca tragatorul din Florida era un dezechilibrat mintal, chiar dat afara din scoala pentru proasta purtare. Vecinii si colegii lui de clasa stiau ca (respectivul) reprezinta o mare problema. De semnalat intotdeauna autoritatilor, iar si iar!", a transmis Trump pe Twitter, joi dimineata.Liderul…

- Presedintele american Donald Trump a pus joi atacul armat din ajun de la un liceu din Florida, soldat cu 17 morti, pe seama unui "dezechilibrat" si a lipsei de vigilenta a autoritatilor, fara a evoca problema pe care o reprezinta armele de foc in SUA, transmite AFP. "Atatea semne ca tragatorul din Florida…

- Foarte atent la imaginea lui, președintele Statelor Unite, Donald Trump, se asigura mereu ca nu exista nimic care sa ii deranjeze coafura pregatita in cel mai mic detaliu. unii au speculat ca grija sporita pentru podoaba capilara se datoreaza unui secret bine pastrat al liderului de la Casa Alba, anume…

- Avocatii presedintelui Statelor Unite, Donald Trump, l-au sfatuit sa refuze orice intrevedere cu echipa anchetatorului Robert Mueller in privinta investigatiei privind implicarea Rusiei in alegerile prezidentiale, relateaza New York Times.

- Phenianul a denuntat duminica drept un "strigat de groaza" in fata puterii nord-coreene referirile la Coreea de Nord din recentul discurs al presedintelui american Donald Trump privind Starea Uniunii, in care liderul de la Casa Alba a calificat regimul nord-coreean drept "dictatura cruda", relateaza…

- Rata de popularitate a presedintelui SUA, Donald Trump, este in crestere, 42% dintre cetatenii americani fiind de acord cu politicile liderului de la Casa Alba, releva datele unui sondaj de opinie efectuat de Universitatea Monmouth, relateaza Politico.com, citeaza Mediafax.Potrivit sondajului…

- Un memoriu secret al republicanilor, care ar arata actiuni desfasurate de FBI impotriva campaniei presedintelui Donald Trump inaintea alegerilor prezidentiale, ar urma sa fie difuzat joi, a anuntat un oficial al administratiei Trump, un demers care insa ar plasa Casa Alba intr-o confruntare directa…

- Liderul de la Casa Alba, Donald Trump, isi doreste un nou mandat de presedinte. Doar pe parcursul anului trecut, pentru campania electorala din 2020, au fost stranse 22 de milioane de dolari. Majoritatea banilor au fost adunati de la sustinatorii lui.

- In fata celor doua Camere ale Congresului reunite in sedinta solemna, presedintele Statelor Unite, Donald Trump, a lansat marti seara un apel la unitate la finalul primului sau an la putere care a divizat profund prima putere mondiala, comenteaza AFP, potrivit agerpres.ro. "Impreuna, sa construim…

- Directorul adjunct al FBI a demisionat din funcție, dupa ce a devenit ținta atacurilor lui Donald Trump, președintele Statelor Unite. Presa americana scrie ca Andrew McCabe ar fi fost forțat sa-și dea demisia intrucat urma sa se pensioneze in luna martie. Demisia lui Andrew McCabe din cadrul FBI are…

- Actuala prima doamna a Statelor Unite, Melania Trump, a ajuns in Palm Beach, Florida, joi, in aceeasi saptamana in care si-a anulat in ultimul moment vizita programata alaturi de sotul ei, Donald Trump, la Davos, in Elvetia, informeaza CNN. O sursa din politia americana a confirmat pentru…

- Presedintele american, Donald Trump, a ajuns la Forumul Mondial din Davos. Liderul de la Casa Alba va incerca sa convinga greii planetei ca politica lui, numita "America in primul rand", nu afecteaza cooperarea la nivel mondial.

- Presedintele american, Donald Trump, l-a indemnat miercuri pe omologul sau turc, Recep Tayyip Erdogan, sa-si reduca operatiunile militare in Siria, unde armata turca a lansat o ampla ofensiva impotriva unei militii kurde siriene aliate a Statelor Unite, relateaza AFP. In cursul unei discutii…

- Forumul Economic Mondial de la Davos, care examineaza cauzele si solutiile pentru problemele politice, economice si sociale din societate, este organizat in perioada 23-26 ianuarie, iar Donald Trump va sustine un discurs vineri la pranz."Mergem la Forumul Economic Mondial sa impartasim…

- Președintele Franței, Emmanuel Macron a oferit un interviu pentru BBC News și a vorbit printre altele și despre omologul sau american, Donald Trump, care tocmai a implinit un an de cand a preluat mandatul . Macron s-a aratat dezamagit de reacția și de cuvintele folosite de Trump in legatura cu unele…

- Presedintele american, Donald Trump, a promulgat vineri o lege care prelungeste cu 6 ani programul prin care Agentia Nationala de Securitate (NSA) culege date, fara necesitatea unui mandat judecatoresc, privind comunicatiile digitale ale cetatenilor straini din afara Statelor Unite, transmite agentia…

- Presedintele american Donald Trump a negat vineri ca ar fi utilizat, intr-o reuniune cu senatori avand ca tema imigratia, expresia 'tari de rahat', care a provocat un val de indignare in SUA si in lume, transmite AFP.IMPORTANT - ANUNȚ PENTRU TOȚI CITITORII Bazandu-se pe declaratii ale…

- Ideea ca Oprah Winfrey ar putea sa candideze la presedintia Statelor Unite s-a raspandit rapid dupa gala Globurilor de Aur. Dar oare doresc americanii ca vedeta de televiziune sa le fie presedinte? Desi majoritatea o apreciaza si cred ca ar putea sa-l invinga pe Donald Trump, ei nu doresc sa o vada…

- Liderul SUA, Donald Trump, a spus ca este deschis la convorbirile cu Coreea de Nord la momentul potrivit și în circumstanțe corespunzatoare, conform unui comunicat emis de Casa Alba. De asemenea, Trump a mai spus, la o zi dupa ce Coreea de Nord și de Sub au avut discuții dupa mai…

- Donald Trump ar putea fi intervievat de procurorul special Robert Mueller, in ancheta privind contactele pe care le-a avut campania sa cu ofi ciali ruși și daca a incercat in vreun fel Casa Alba sa blocheze investigația

- Vizita medicala anuala a lui Donald Trump, prevazuta pentru sfarsitul acestei saptamani, nu include si un examen psihiatric, a anuntat Casa Alba luni, intr-un moment in care unii dintre criticii presedintelui american pun la indoiala in mod public sanatatea sa mintala si capacitatea de a-si exercita…

- Reteaua sociala Twitter a refuzat vineri sa ii blocheze contul presedintelui Statelor Unite, Donald Trump, explicand ca suspendarea contului unui lider politic mondial sau inlaturarea unor mesaje controversate ar „ascunde informatii importante” pe care oamenii trebuie sa le vada si dezbate.

- Statele Unite au blocat fonduri de 125 de milioane de dolari pentru UNRWA, agentia ONU pentru ajutorarea refugiatilor palestinieni, a anuntat vineri site-ul de stiri Axios, preluat de Reuters, citand surse diplomatice occidentale a caror identitate nu este dezvaluita.Fondurile blocate reprezinta…

- Ivanka Trump si sotul ei Jared Kushner au facut o intelegere atunci cand au venit la Washington sa lucreze la Casa Alba, si anume ca ”Prima Fiica” sa devina prima presedinta Statelor Unite, in cazul in care apare oportunitatea, potrivit unor fragmente din cartea lui Michael Wolff, dezvaluie The Guardian,…

- Presedintele american Donald Trump a declarat, miercuri, ca fostul strateg sef al Casei Albe Steve Bannon si-a pierdut nu doar slujba, ci si mintile, atunci cand a fost concediat, informeaza NEWS.RO, citand Reuters.Citeste si: Dana Grecu, anunt CONTROVERSAT, in direct: 'De astazi sunt Dana…

- Palestinienii nu vor ceda la "santajul" SUA, a avertizat miercuri o reprezentanta palestiniana dupa amenintarile presedintelui american Donald Trump de a taia ajutorul financiar al Statelor Unite pentru palestinienii acuzati ca nu vor sa negocieze cu Israelul, relateaza AFP. "Nu vom ceda…