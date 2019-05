Stiri pe aceeasi tema

- O senatoare democrata din Massachusetts, Elizabeth Warren, a devenit vineri primul candidat la Casa Alba care a cerut începerea procedurilor de punere sub acuzare a președintelui Donald Trump pentru obstrucționarea justiției, dupa ce raportul de 448 de pagini al procurorului special Mueller a…

- Liderul majoritatii democrate din Camera Reprezentantilor, Steny Hoyer, a declarat joi, în urma publicarii raportului lui Robert Mueller, ca punerea sub acuzare a președintelui Donald Trump este "o pierdere de timp", în contextul în care în 18 luni vor avea loc noi…

- Un consilier al președintelui american Donald Trump a justificat acțiunile fostului consilier juridic Don McGahn, afirmând ca "orice apropiat al liderului de la Casa Alba îi ignora ordinele din când în când", relateaza Mediafax, citând site-ul postului CNN.…

- Presedintele american Donald Trump "nu a conspirat" cu Rusia in timpul campaniei electorale din 2016, se arata in raportul procurorului special Robert Mueller."Desi acesta ancheta nu concluzioneaza ca presedintele a savarsit o infractiune, nu il exonereaza", se arata in documentul citat de BBC. Cu toate…

- Ty Cobb, fostul avocat al Casei Albe, a respins afirmatiile presedintelui american Donald Trump ca ancheta privind presupusa ingerinta rusa in alegerile prezidentiale din 2016 ar fi o 'vanatoare de vrajitoare' si l-a elogiat pe coordonatorul acestei anchete, procurorul special Robert Mueller, pentru…

- Președintele american Donald Trump a criticat dur o propunere a democraților privind reducerea emisiilor de carbon, despre care a spus ca suna a socialism, adaugând ca Statele Unite nu vor deveni niciodata o țara socialista, informeaza Mediafax citțnd agenția germana DPA.Liderul de la…

- Președintele american Donald Trump a declarat vineri ca reducerea trupelor americane din Coreea de Sud nu se afla pe agenda summitului cu liderul nord-coreean Kim Jong-un, care va avea loc la sfarșitul lunii februarie la Hanoi, relateaza site-ul agenției Reuters, potrivit Mediafax.Afirmațiile…

- Procurorul special insarcinat cu ancheta vizand campania electorala a presedintelui Donald Trump a cerut vineri pana la 24 de ani de inchisoare pentru fostul sef de campanie Paul Manafort pentru ca acesta i-a mintit pe anchetatori, relateaza AFP. Intr-un document trimis instantei competente,…