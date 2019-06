SUA: Pomul simbol al prieteniei Trump-Macron s-a uscat

Fotografia cu Donald Trump si Emmanuel Macron plantand un stejar in gradinile Casei Albe a simbolizat prietenia afisata de cei doi lideri. Dar grefa nu a prins si, in timp ce relatiile au devenit mai tensionate de atunci, pomul nu a supravietuit, noteaza AFP. Presedintele Frantei a oferit un puiet de stejar omologului sau american cu ocazia vizitei sale de stat, la Washington, in aprilie 2018. Intre doua imbratisari prietenesti, sefii de stat, cu lopeti aurite in mana, au aruncat cativa bulgari de pamant peste radacinile arbustului, sub ochii sotiilor, dar mai ales in fata camerelor de televiziune…