SUA: Politicianul democrat Bill de Blasio, criticat pentru folosirea unui salut al lui Che Guevara

Stiri pe aceeasi tema

- CHIȘINAU, 31 mai – Sputnik. Biroul Politic al Partidului Democrat din Moldova (PDM) a mandatat astazi, 31 mai, conducerea PDM ca sa invite PSRM la discuții cu privire la o viitoare colaborare parlamentara ” care sa aiba la baza asteptarile si prioritatile cetatenilor”.…

- Moldovenii marcheaza astazi 74 ani de la Victoria asupra fascismului si Ziua Europei. Democrații au organizat o depunere de flori si au comemorat eroii cazuti pe campul de lupta. Aproximativ 400 de persoane din Orhei au adus un omagiu celor care s-au jertfit pentru pace.

- Johanna Konta a invins-o in runda inaugurala pe Alison Riske, 49 WTA, scor 6-4, 6-1, intr-o ora si 14 minute. Johanna Konta si Simona Halep au mai fost adversare in circuit de patru ori, ultima data in 2017. Britanica s-a impus in 2015 la Wuhan si in 2017 la Miami si Wimbledon. Tot in 2017,…

- Imediat ce a anunțat ca este insarcinata pentru a șasea oara, Anca Serea a primit zeci de mesaje pe contul de socializare, unii dintre prietenii virtuali, criticand-o pentru faptul ca va deveni din nou mama. Intr-un interviu acordat pentru revista Unica, Anca Serea le-a inchis gura carcotașilor. „O…

- Social-democratii isi proclama victoria in alegerile parlamentare de duminica, din Finlanda, dupa numararea a 97% din voturi, in timp ce Partidul Finlandezilor, antimigranti, s-a situat pe locul al doilea, anunta BBC.

- Elvețianul Roger Federer, cap de serie numarul 4, a castigat turneul ATP Masters 1.000 de la Miami.Tenismanul elvetian l-a invins in finala cu 6-1, 6-4 pe campionul de anul trecut, americanul John Isner. Partida a durat doar o ora si 4 minute.

- Jucatorul elvetian de tenis Roger Federer, locul 5 mondial si cap de serie numarul 4, a castigat, duminica, finala turneului ATP Masters 1.000 de la Miami (SUA), dotat cu premii totale in valoare de 8.359.455 dolari, invingandu-l pe americanul John Isner, numarul 9 mondial si favorit nr. 7, in doua…