SUA: Poliția din Massachusetts cere infractorilor să-și amâne activitatea până trece valul de căldură extremă Poliția din Massachusetts a cerut locuitorilor sa nu comita infracțiuni pâna nu trece valul de caldura, scrie ABC News.



În jur de 93 de milioane de oameni au fost primit avertizari de temperaturi extrem de ridicate pe perioada weekendului. În Massachussetts, autoritațile se așteptau ca temperatura sa atinga și 44 de grade C în unele zone, potrivit WCVB.



Mai multe departamente de poliție au solicitat celor care avea de gând sa comita infracțiuni sa se abțina cât timp temperaturile ramân la fel de ridicate, rugând sa "nu fie puși… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Cea mai mare parte a Statelor Unite este lovita de un val de caldura extrema care a provocat mai multe decese, iar populația din statele afectate a fost avertizata sa nu iasa din case in timpul zilei pentru a se proteja. Intre timp, departamentul de poliție din Braintree, Massachusetts a transmis chiar…

- Autoritațile americane au aprobat o amenda-record pentru gigantul Facebook, de 5 miliarde de dolari, pentru a incheia o ințelegere in scandalul in care este acuzat de scurgere de date și de violarea vieții private, anunța The Guardian. Decizia a fost luata in urma investigației facute de Comisia Federala…

- "Autoritațile de la București tocmai au primit nota doi de la GRECO dupa ce Romania a implementat o singura recomandare din cele cinci formulate de experții GRECO in raportul ad-hoc de anul trecut. Ca urmare a publicarii raportului GRECO - sub presiune publica, nu pentru ca actualul Guvern…

- Alegerile de duminica, in urma carora a fost confirmat in functie Kasim-Jomart Tokaev, aliat al fostului presedinte autoritar Nursultan Nazarbaev, au determinat manifestatii atat in capitala Nursultan cat si la Almati, eveniment rar in fosta republica sovietica din Asia centrala. Desi au scos in…

- Politia a confiscat droguri in cadrul unui raid efectuat sambata seara la clubul de noapte Luxurious si i-a interogat pe cei retinuti la cartierul general al politiei din Phnom Penh pentru a stabili care dintre ei erau consumatori si care distribuitori, a anuntat secretarul general al Autoritatii…

- Un pompier trimis la o urgența medicala a fost omorat, iar alte trei persoane au fost ranite in urma unui atac armat care a avut loc in statul american Wisconsin. Atacul armat a avut loc, dupa ce mai multe echipaje de poliție și pompieri au intervenit in centrul orașului Appleton la o urgența medicala,…

- O reprezentanța Chevrolet din Louisiana ofera o recompensa de 25,000 de dolari oricarei persoane care deține informații despre jaful care a avut loc zilele trecute la centrul de vanzari auto. Hoții au furat roțile a 31 de vehicule, facand o paguba de peste 120.000 de dolari. Departamentul de Poliție…