- Washingtonul va mobiliza comunitatea internationala in apararea musulmanilor uiguri cu ocazia Adunarii Generale a ONU, a declarat vineri seful diplomatiei americane, Mike Pompeo, considerand ca tratamentul lor de catre Beijing este o "pata" in ce priveste situatia drepturilor omului in lume, relateaza…

- Amazon.com va fi nevoita sa mareasa preturile in SUA in medie cu 2,1% - 2,6%, pentru a compensa impactul tarifelor aplicate de administratia Trump produselor din China, estimeaza analistii Bank of America Merrill Lynch, transmite Reuters.Statele Unite au inceput duminica sa impuna tarife de…

- Preturile petrolului au scazut puternic marti, iar pe pe piata americana declinul a fost de peste 3%, din cauza datelor nefavorabile referitoare la industria prelucratoare din Statele Unite si a tensiunilor comerciale dintre SUA si China, care au influentat negativ increderea investitorilor, transmite…

- Șapte grupuri, printre care chinezii CNNC și rușii Rosatom, au depus oferte pentru proiectul construcției unei centrale nucleare în Bulgaria, la Belene, proiect înghețat din 2012 dar pe care Sofia dorește sa-l relanseze, a anunțat marți ministerul Energiei, citat de AFP. Pe lânga…

- Preturile petrolului au scazut miercuri cu 5% din cauza datelor economice sub asteptari din China si Europa, care au reaprins temerile legate de incetinirea cererii globale, dar si a cresterii neasteptare a stocurilor de titei in Statele Unite, pentru a doua saptamana consecutiv, transmite Reuters.

- Guvernul chinez a apreciat luni ca ”vede semne de terorism” in spatele manifestatiilor in favoare democratiei de la Hong Kong, o contestare violenta a puterii locale loiale Beijingului, relateaza AFP.

- Un acord pe migrație semnat vineri între Statele Unite și Guatemala va avea o durata de doi ani, iar punerea sa în aplicare va fi revizuita la fiecare trei luni, a anunțat guvernul guatemalez conform Reuters.Dupa anunțarea acordului, guvernul din Guatemala a publicat un document care…