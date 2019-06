SUA: Planul de pace israeliano-palestinian al preşedintelui Trump ar putea fi dezvăluit în noiembrie Prezentarea planului de pace al administratiei de la Washington privind solutionarea conflictului israeliano-palestinian ar putea avea loc in luna noiembrie, dupa formarea noului guvern israelian, a declarat duminica consilierul presedintelui american pentru Orientul Mijlociu Jason Greenblatt, informeaza AFP. Planul american de solutionare a acestui conflict se lasa asteptat de luni de zile si prezentarea sa a fost amanata de mai multe ori. El a fost intampinat cu mult scepticism din perspectiva sanselor ca presedintele Trump sa ajunga la ceea ce el numeste "acordul (diplomatic) ultim". "Vorbim… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

- Liderul suprem iranian, ayatollahul Ali Khamenei, a denuntat miercuri planul de pace american in vederea solutionarii conflictului israeliano-palestinian, care urmeaza sa fie dezvaluit ”in curand”, catalogandu-l drept o ”mare tradare a lumii islamice”, relateaza news.ro.Casa Alba a anuntat…

- 'Planul nostru va transforma sistemul american de imigratie intr-o mandrie pentru natiune si va fi admirat in lumea intreaga', a declarat presedintele Statelor Unite dezvaluind la Casa Alba proiectul sau de reforma a migratiei, care are insa putine sanse de a fi votat in Congres. 'Cea mai…

- Planul de pace israeliano-palestinian promis de Donald Trump urmeaza sa fie dezvaluit dupa Ramadan, care se incheie la 4 iunie, a anuntat consilierul de la Casa Alba Jared Kushner, punand accentul pe un plan de dezvoltare mai larga a Orientului Mijlociu, relateaza AFP.

- Planul de pace promis de presedintele Donald Trump in speranta de a ajunge la un ''acord final'' intre israelieni si palestinieni va fi dezvaluit dupa Ramadan, care se incheie in jurul datei de 4 iunie, a anuntat marti ginerele si consilierul presedintelui SUA, Jared Kushner, relateaza…

- Fosti politicieni europeni de top au condamnat politica unilaterala a administratiei Trump privind conflictul israeliano-palestinian si au cerut Europei, printr-o scrisoare, sa respinga orice plan de pace american pentru Orientul Mijlociu, care ar fi nedrept fata de palestinieni.

- Secretarul de stat Mike Pompeo a aparat miercuri schimbarea "parametrilor" politicii americane fata de conflictul israeliano-palestinian, desi a recunoscut ca, in ultima instanta, cele doua parti sunt cele care vor trebui sa gaseasca o solutie care sa le permita convietuirea, transmite EFE. Secretarul…