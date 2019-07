Stiri pe aceeasi tema

- Un înalt general american a anunțat ca SUA intenționeaza sa puna bazele unei coaliții militare internaționale, cu scopul de a proteja apele din jurul Iranului și Yemenului, scrie BBC News. Generalul Joseph Dunford a declarat ca dorește asigurarea "libertații de navigare" în…

- Cornel Tabacaru, om de afaceri rezident in Costa Rica, a vorbit la Antena 3 despre planul pe care Elena Udrea il avea zilele trecute, plan la care fostul ministru pare sa fi renuntat. Tabacaru a comentat plecarea Elenei Udrea din Costa Rica, anuntata de Antena 3, si escala facuta de aceasta la Frankfurt."Din…

- Atacurile din Golful Oman atribuite Iranului reprezinta o problema mondiala si nu una americana, a declarat vineri seful Pentagonului, Patrick Shanahan, care a lansat un apel la ''consens international'' pentru solutionarea acestei chestiuni, transmite AFP potrivit Agerpres. ''Avem o problema…

- America ramane cea mai mare superputere militara din lume. La Washington, saptamana trecuta, au izbucnit discuții asupra modului in care puterea ar trebui folosita. Au fost menționate intervențiile americane din Rusia Sovietica, al-Qaida in Afganistan și Saddam Hussein in Irak. Astazi, pe lista de…

- Arabia Saudita a cerut sambata convocarea de reuniuni ale Consiliului de Cooperare al Golfului (CCG) si Ligii Arabe, ca urmare a episodului sabotarii a patru nave in apele Golfului si a atacului cu drone asupra a doua statii de pompare de pe teritoriul regatului saudit, transmite AFP. Cele doua summituri…

- Coalitia condusa de Arabia Saudita a efectuat joi o serie de raiduri aeriene impotriva capitalei yemenite Sanaa, la 48 de ore dupa un atac cu drone vizand un oleoduct petrolier saudit, revendicat de rebeli huthi - dar pe care Riadul l-a imputat in mod direct Iranului, relateaza AFP. Huthi…

- Secretarul interimar al Apararii din SUA, Patrick Shanahan, a prezentat un plan care prevede trimiterea a 120.000 de militari americani in Orientul Mijlociu in cazul amplificarii tensiunilor cu Iranul, afirma surse citate de cotidianul The New York Times.In cursul unei reuniuni desfasurate…