SUA planifică o operaţiune internaţională pentru escortarea navelor în Golf 'Vom incerca cu aceasta coalitie (...) sa oferim o escorta militara navala navelor comerciale' pentru a garanta libertatea navigatiei in aceasta zona strategica pentru transportul de petrol, a explicat generalul Mark Milley in fata unei comisii a Senatului care urma sa-i confirme numirea in functia de sef al statului major interarme american. Statele Unite, a caror Flota a 5-a are baza in Bahrein, joaca un 'rol crucial' in protejarea libertatii navigatiei, a reamintit el. Aceasta operatiune internationala ar trebui infiintata 'in urmatoarele saptamani', a adaugat el, confirmand declaratiile… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

