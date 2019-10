Ranile sunt puternic vizibile in unele picturi, prezentate la Kennedy Center pana la mijlocul lunii noiembrie, aratand deseori proteze care inlocuiesc un brat sau un picior pierdut. Alti soldati nu par in schimb sa fie raniti, in ciuda confruntarilor indurate. Subofiterul Brian Flom a fost ranit la fata si la gat dupa un tir cu racheta in Irak in 2007, insa asta 'a fost partea usoara', a declarat el pentru AFP in fata unui tablou in care este reprezentat alaturi de alti membri ai armatei.

'Cele mai grele au fost traumatismul cranian si stresul post-traumatic care insoteste o buna parte…