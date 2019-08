Stiri pe aceeasi tema

- O fotografa din Brooklyn, New York, a inceput un proiect, in 2015, dorind sa elimine ideea de „femeie singura, cu pisici” si sa le aduca pe iubitoarele animalelor intr-o lumina mai pozitiva.

- La numai trei ani stie sa citeasca fluent la prima vedere, cunoaste toate capitalele lumii, numara si stie cuvinte in cinci limbi straine, socoteste, cunoaste figuri geometrice si formule chimice. Il cheama Cristiano Dovancescu si vrea mereu sa invete ceva nou.

- Fostul presedinte Traian Basescu l-a acuzat pe Liviu Dragnea ca a facut parte, alaturi de Victor Ponta, din ceea ce social democratii au numit statul paralel. Acesta a spus ca cei doi lideri politici mergeau la vila SRI si purtau discutii despre lideri vulnerabili care care urmau sa fie luati de DNA.

- Un avion s a prabusit in Statele Unite, in apropierea Aerodromului Dillingham, pe Insula Oahu, anunta Departamentul Transporturilor din statul american Hawaii, informeaza Antena3.roAvionul, de tip King Air, s a prabusit vineri seara, sambata dimineata, ora Romaniei, in apropierea Aerodromului Dillingham,…

- Sistemul de educatie ii ignora cu buna stiinta pe elevii care ar putea sa devina elita viitorului. Avem peste 200 de mii de copii supradotati, care au coeficientul de inteligenta peste limita. De ei se ocupa cateva centre particulare. Autoritatile nu fac nimic ca sa ii descopere si sa ii ajute sa…

- „Uniunea Europeana se asteapta ca Republica Moldova, tara asociata la UE, sa respecte statul de drept si sa garanteze democratia, in conformitate cu principiile de baza ale Acordului de Asociere", se anunta intr-un comunicat de presa al Serviciului de Actiune Externa al UE. „Ca urmare a deciziilor adoptate…

- Procurorii Parchetului de pe langa Tribunalul Timis l-au audiat, vineri, pe Ionel Marcel Lepa, barbatul care l-a impuscat mortal pe politistul Cristian Amariei, acesta recunoscandu-si fapta. Lepa le-a spus procurorilor ca nu a avut intentia de a-l omori pe politist si ca regreta cele intamplate.…

- ”Negocierile continua in Parlamentul European. La Bruxelles incep discuțiile intre principalele grupuri politice din Parlamentul European care pregatesc o majoritate pentru desemnarea președintelui Comisiei Europene. Conform tratatelor europene, Comisia Europeana este singura instituție europeana…