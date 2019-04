SUA: Pentagonul suspendă livrările de echipamente pentru avioanele F-35 către Turcia Pentagonul a anuntat luni suspendarea tuturor livrarilor catre Turcia de echipamente, precum si a activitatilor ce vizeaza capacitatea operationala a avioanele de vanatoare invizibile F-35, in incercarea de a descuraja achizitionarea de catre Ankara a sistemelor antiracheta rusesti S-400, informeaza agentiile de presa internationale. "In asteptarea unei decizii fara echivoc din partea Turciei, care trebuie sa renunte la sistemul S-400, livrarile si activitatile legate de operationalizarea capacitatii avioanelor F-35 ale Turciei au fost suspendate", potrivit unui purtator de cuvant al Pentagonului,… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

