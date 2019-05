Secretarul apararii Patrick Shanahan a aprobat o noua desfasurare de rachete Patriot in Orientul Mijlociu, cel mai recent raspuns al Washingtonului la ceea ce acesta considera a fi o amenintare in crestere din partea Iranului, potrivit informatiilor furnizate vineri Reuters de un oficial american, sub protectia anonimatului. Oficialul american a refuzat sa dezvaluie cate baterii Patriot ar urma sa fie trimise in regiunea Orientului Mijlociu. Reuters aminteste ca sistemul de aparare antiracheta Patriot este fabricat de compania Raytheon si este proiectat sa intercepteze rachete lansate. Trimiterea…