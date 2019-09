Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul american al Apararii, Mark Esper, a confirmat moartea lui Hamza ben Laden, unul dintre fiii lui Osama ben Laden si prezentat ca mostenitorul acestuia la conducerea Al-Qaida, dezvaluita in iulie de presa americana, relateaza AFP.Intrebat despre moartea lui Hamza ben Laden intr-un…

- Esper a transmis aceasta solicitare executivului nipon in cadrul unor intalniri avute la Tokyo cu premierul japonez, Shinzo Abe, si cu omologul sau, Takeshi Iwaya, dupa cum a precizat acesta din urma la finalul intrevederii.Iwaya nu a dat detalii despre discutiile cu seful Pentagonului,…

- Zidul lui Donald Trump de la granita cu Mexicul nu-i va impiedica pe copii sa se joace impreuna. Trei balansoare roz au fost instalate intre grilajul care separa Sunland Park (New Mexico) si Ciudad Juarez. Virginia San Fratello este profesoara de design la Universitatea San Jose, si Ronald Rael, profesor…

- Sistemul foarte complex de transfer al puterii in cadrul administratiei americane a facut ca Pentagonul sa aiba de luni un nou sef interimar, al treilea in sapte luni, relateaza AFP. Asteptand ca numirea lui Mark Esper in functia de ministru al apararii sa fie confirmata de Senat, secretarul US Navy,…

- Compania Facebook urmeaza sa fie amendata cu 5 miliarde de dolari de catre Autoritatea americana in domeniul concurentei (FTC), dupa o ancheta care a scos la iveala incalcarea de catre gigantul social media a normelor privind protectia datelor personale ale celor 2,2 miliarde de utilizatori, a informat…

- Desi celor mai multe le este permis sa efectueze doar cercetari non-militare, unele dintre ele au primit sponsorizari de la Departamentul american al Apararii pentru proiecte cu scopuri duble: atat comerciale, cat si militare. Aceste proiecte includ de la explozibili, la sisteme radar, potrivit Der…

- Administratia de la Washington a anuntat luni intentia sa de a redistribui mai multe sute de milioane de dolari ajutoare acordate Salvadorului, Guatemalei si Hondurasului, trei tari pe care presedintele american, Donald Trump, le considera responsabile de afluxul de solicitanti de azil de la frontiera…

- Presedintele american Donald Trump a amenintat China cu noi taxe pentru bunuri in valoare de „cel putin” 300 de miliarde de dolari insa el considera ca atat China cat si Mexicul doresc sa ajunga la acorduri in disputele lor comerciale cu SUA, conform Reuters.Desi Trump a declarat joi ca discutiile…