- DECLARATIA SECRETARULUI DE STAT AL SUA MICHAEL R. POMPEO RETRAGEREA SUA DIN TRATATUL INF Pe 2 februarie 2019, Statele Unite au anuntat ca peste sase luni se vor retrage din Tratatul privind Fortele Nucleare cu Raza Intermediara de Actiune (INF) ca urmare a continuarii…

- Intr-un articol scris pentru Frankfurter Allgemeine Zeitung, secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg a cerut din nou Rusiei sa ramana parte a Tratatului privind Forțele Nucleare Intermediare (INF). „In caz contrar, Rusia va purta singura responsabilitate pentru terminarea tratatului al carui rezultat…

- Rusia a anuntat vineri ca ar putea desfasura rachete nucleare cu raza medie de actiune in Europa daca Statele Unite o vor face mai intai, dupa ce Tratatul privind Fortele Nucleare Intermediare in Europa (INF) va inceta sa mai functioneze, potrivit dpa si AFP, potrivit agerpres.ro."Nu avem…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a declarat marti ca nu va da inapoi in privinta achizitiei de rachete rusesti S-400, in pofida avertismentelor emise de SUA, transmit AFP si Reuters. 'Exista o anumita masura pe care am luat-o, exista un acord (cu Rusia). Suntem hotarati. Nu poate…

- Moscova si-a exprimat luni speranta ca vizita secretarului de stat american Mike Pompeo in Rusia va contribui la 'stabilizarea' relatiilor bilaterale si la relansarea unui dialog 'substantial' cu privire la controlul armelor pe fondul incertitudinii in domeniul dezarmarii dupa denuntarea Tratatului…