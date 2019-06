Pentagonul a acuzat duminica Iranul ca a tras, pe 13 iunie, o racheta asupra unei drone americane aflata in zbor in apropierea unuia din cele doua tancuri petroliere atacate joi in Golful Oman, informeaza Reuters. Pentagonul a mai declarat ca militiile Houthi au doborat pe 6 iunie o drona americana Reaper ce zbura la altitudine mare deasupra teritoriului statului Yemen si a acuzat un "sprijin iranian" pentru acest atac care si-a atins tinta. Acuzatiile risca sa intensifice tensiunile dintre SUA si Iran si sa creasca posibilitatea ca presedintele Trump sa ordone trimiterea de forte militare suplimentare…