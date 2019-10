Decizia a fost luata marti, dar US Air Force 'ramane preocupata de lentoarea progreselor Boeing pentru rezolvarea problemelor care limiteaza capacitatile operationale ale KC-46', au precizat fortele aeriene americane intr-un comunicat. US Air Force 'va testa eficacitatea, adecvarea la nevoi si capacitatile KC-46' pentru cele trei misiuni care i-au fost alocate:

realimentarea in zbor, transportul de pasageri si/sau de echipament si evacuarea militara, se mai arata in comunicat. Intre timp, compania Boeing este insarcinata cu corectarea 'deficientelor' identificate in sistemul de armament…