- Vicepresedintele american Mike Pence a acuzat joi China de ”ingradirea drepturilor si libertatilor” din Hong Kong, in cadrul unor critici ample aduse comportamentului Beijingului, insistand insa ca Statele Unite nu doresc confruntarile sau ”decuplarea” insulei de principalul sau rival economic. In acelasi…

- Milioane de demonstranti au iesit anul acesta pe strazile din Hong Kong, cerand democratie in fosta colonie britanica, revenita sub autoritatea Beijingului in 1997. O mica parte dintre protestatari au cerut si independenta fata de China, remarca Reuters, citeaza Agerpres. Adunarea din Hong…

- Vicepreședintele american Mike Pence a reiterat joi apelul facut de Donald Trump privind investigarea lui Joe Biden și a fiului acestuia de catre autoritațile din Ucraina și din China, afirmând ca oamenii din SUA merita sa știe adevarul, relateaza Mediafax citând Reuters. "Oamenii…

- Fosta colonie britanica traverseaza din iunie cea mai grava criza politica de dupa retrocedarea sa catre China, in 1997. Mobilizarea a avut drept scop respingerea unui proiect de lege al lui Carrie Lam care viza autorizarea extradarilor in China.Textul a fost suspendat, dar manifestantii…

- Mii de protestatari au manifestat pasnici sambata, in Hong Kong, in ciuda ploii si arestarii unor activisti pentru democratie, relateaza Reuters. Dupa arestarile de vineri, organizatorii protestelor au anuntat ca renunta la manifestatia de amploare planificata pentru sambata. Politia era…

- Protestatarii au fost retinuti pentru diverse infractiuni, intre care adunari ilegale, detinerea unei arme de foc sau atacarea ofiterilor de politie, potrivit unui comunicat al politiei. Politia din Hong Kong a folosit duminica gaze lacrimogene pentru a dispersa manifestantii antiguvernamentali,…

- Politia din Hong Kong a arestat 65 de persoane, între care un copil de 12 ani, în timpul protestelor antiguvernamentale care au avut loc în weekend în fosta colonie britanica, a anunțat luni politia locala, scrie Agerpres, citând dpa. Duminica a fost cea mai violenta zi…

- China își va folosi puterea pentru a înabuși protestele din Hong Kong daca situația se va deteriora și mai mult, a declarat joi ambasadorul chinez la Londra, potrivit Reuters. ”Daca situația din Hong Kong se va deteriora și mai mult … guvernul central nu va sta cu mâinile…