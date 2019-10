SUA: Patru morţi şi cinci răniţi într-un atac armat într-un bar din Kansas 'Noua atinsi de gloante, patru morti', a anuntat pe Twitter politia din Kansas City. Un purtator de cuvant al politiei a declarat pentru canalul local de televiziune KSHB ca nu a fost arestat deocamdata niciun suspect si ca nu se stie daca a fost un singur atacator. Suspectul sau suspectii au intrat intr-un bar si au inceput sa traga, a adaugat el. Doua din persoanele decedate sunt mexicani, a precizat politia. 'Au fost niste neintelegeri si o cearta in cursul serii si facem investigatii pentru a stabili daca persoanele care au fost date afara sau care au parasit barul au revenit' a… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

