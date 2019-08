Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit EFE, politia l-a identificat pe Zachary Castaneda, in varsta de 31 de ani, ca fiind presupusul autor al celor opt atacuri soldate cu patru morti si doi raniti, produse in mai putin de trei ore, joi, in orasele Garden Grove si Santa Ana din comitatul Orange, la circa 60 km de Los Angeles.Seful…

- Expertii au declarat ca cele doua cutremure puternice - primul cu magnitudinea de 6,4, urmat de al doilea cu magnitudinea de 7,1 - au condus la o serie de replici. Cel de-al doilea cutremur major s-a produs in apropierea orasului Ridgecrest, la marginea Parcului National Death Valley, la o distanta…

- Presedintele american, Donald Trump, a afirmat joi ca situatia este "sub control" in sudul Californiei, zguduita de un seism cu magnitudinea 6,4, transmite AFP, potrivit agerpres.ro."Am fost informat pe deplin despre seismul din sudul Californiei. Totul pare a fi sub control", a scris pe Twitter…

- Un nou masacru a avut loc in sate din centrul Mali locuite de dogon. Conform Guvernului malian, 38 de persoane au fost ucise si numeroase ranite, luni, in atacuri comise de fula. Cu toate acestea, presedintele acestei tari din Africa de Vest exclude existenta vreunui „conflict interetnic“.

- Iranul a indemnat vineri comunitatea internationala sa actioneze pentru a impiedica noi atacuri aeriene in Yemen, dupa cele soldate joi cu cel putin patru morti, potrivit Medecins sans frontieres (MSF), relateaza AFP potrivit news.ro.Coalitia condusa de Arabia Saudita, care intervine militar…

- Un avion de lupta F-16 aparținand aviației Americane s-a prabusit joi peste o cladire din apropierea unei baze aeriene din sudul Californiei. Avionul a cazut, joi, peste un depozit in care nu se afla nimeni iar pilotul a reușit sa se catapulteze și se afla in siguranța. Autoritațile americane au anunțat…

- "Au avut loc trei explozii consecutive la Talashi Chawk, centrul capitalei provinciei Nangarhar, 'in apropiere de o masina a politiei', a indicat intr-un mesaj pentru presa purtatorul de cuvant al guvernatorului provinciei, Attaullah Khogyani. 'Natura exploziilor nu a fost stabilita. S-ar putea sa…