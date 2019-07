O companie chineza si patru dintre conducatorii sai au fost inculpati in Statele Unite, unde sunt acuzati ca au ajutat programul militar al Coreii de Nord, a anuntat marti Departamentul de Justitie (DoJ) al SUA, relateaza AFP.



"Cu ajutorul a peste 20 de firme paravan, ei sunt suspectati ca au cautat sa ascunda tranzactiile financiare ilegale in profitul unor entitati nord-coreene implicate in proliferarea armelor de distrugere in masa", a afirmat un oficial cu rang inalt al DoJ, John Demers, citat intr-un comunicat.



Compania Dandong Hongxiang Industrial Development (DHID),…