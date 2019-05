SUA. Pasageri autorizaţi să transporte la bordul avionului medicamente pe bază de ulei de canabis CBD Potrivit sursei, Administratia Securitatii Transporturilor (TSA) a decis sa schimbe normele dupa ce autoritatile medicale americane au aprobat acest medicament impotriva epilepsiei infantile care contine ulei de canabis CBD. Pentru a evita confuziile cand familiile cu copii suferind de epilepsie zboara cu avionul, TSA a decis sa actualizeze site-ul sau pentru a include acest medicament ce contine marihuana ca ingredient si care poate fi transportat in bagajul de mana sau de cala, a precizat sursa. Pe site-ul TSA se precizeaza la sectiunea 'marihuana medicinala', ca se pot transporta… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

