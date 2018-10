Stiri pe aceeasi tema

- Mihai Fifor a afirmat, la Antena 3, ca a insistat ca secretarul Apararii al SUA, James Mattis, sa faca o vizita oficiala in Romania, insa in septembrie a mers el in SUA."La finalul intalnirii de la Washington, secretarul Mattis a promis clar, ianuarie, cel mai tarziu februarie, va fi in…

- In contextul marcarii a sapte ani de la adoptarea "Declaratiei Comune privind Parteneriatul Strategic pentru Secolul XXI intre Romania si Statele Unite ale Americii", care a avut loc la Washington DC, pe 13 septembrie 2011, prim-ministrul Viorica Dancila a salutat nivelul excelent al relatiilor dintre…

- Turcia s-a declarat marti 'preocupata' de decizia Statelor Unite de a inchide misiunea palestiniana la Washington, guvernul de la Ankara considerand ca o astfel de masura demonstreaza ca administratia americana si-a 'pierdut impartialitatea', transmite AFP preluata de Agerpres. Anuntul de luni…

- Statele Unite au decis inchiderea misiunii diplomatice palestiniene de la Washington, intr-o noua actiune a presedintelui Donald Trump impotriva Palestinei, a declarat luni un oficial citat de AFP.

- Anatoli Antonov, ambasadorul Rusiei la Washington a avertizat Statele Unite impotriva comiterii unui nou "act nejustificat și ilegal de agresiune" in Siria, dupa ce Moscova a sugerat luni ca forțele americane din Orientul Mijlociu se pregatesc de un nou atac asupra trupelor regimului de la Damasc, informeaza…

- Romania este cea mai pro-americana tara din Europa si fortele americane sunt binevenite in tara noastra, a declarat George Maior, ambasadorul Romaniei la Washington, care a precizat ca Mihai Fifor, ministrul roman al Apararii, se va intalni in septembrie in SUA cu omologul sau american, Jim Mattis.…

- Atmosfera de razboi comercial s-a mai detensionat intre Statele Unite și Uniunea Europeana, dupa discuțiile pe care președintele Donald Trump le-a avut, la Washington, cu președintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker.

- Președintele Statelor Unite, Donald Trump, se afla la Helsinki, in Finlanda, pentru intalnirea cu omologul sau rus, Vladimir Putin. Convorbirile au fost reconfirmate, deși opoziția americana i-a cerut președintelui Trump sa anuleze intalnirea cu Putin, dupa ce 12 ofițeri ruși de informații au fost inculpați…