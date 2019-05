Stiri pe aceeasi tema

- Partidul Democrat, majoritar in Camera Reprezentantilor, va continua investigatiile in cazul presedintelui Donald Trump, care risca sa fie vizat de procedura demiterii in cazul in care se va constata ca a incercat sa obstructioneze justitia, a afirmat duminica Jerrold Nadler, un lider al opozitiei,…

- Vorbind intr-o conferința de presa, joi dimineața, inainte de lansarea unei versiuni redactate a raportului, procurorul general a cautat sa traga o "concluzie" asupra raportului consilierului special, Robert Mueller. El a afirmat ca a inlaturat presupusele infracțiuni ale președintelui, recunoscand…

- Presedintele american Donald Trump il va nominaliza pe Christopher Landau, un avocat din Washington, pentru postul de ambasador al Statelor Unite in Mexic, a anuntat biroul de presa al Casei Albe, transmit AFP si Reuters, informeaza Agerpres.Citește și: Rusia nu vede cu ochi buni o posibila…

- Paul Manafort, in varsta de 69 de ani, a fost inchis pentru inca 43 de luni, in urma unor acuzații care au rezultat in urma anchetei desfașurate de Rusia. El mai primise joi o pedeapsa de 47 de luni de inchisoare pentru infracțiuni financiare scoase la lumina de ancheta condusa de procurorul special…

- Michael Cohen, fostul avocat al presedintelui american, a declarat in cadrul audierilor din Congres ca Donald Trump l-a pus sa faca peste 500 de amenintari in cei zece ani de colaborare. In cadrul audierilor din Camera Reprezentantilor, Cohen l-a descris pe Donald Trump drept un sef "intoxicant",…

- Donald Trump "este un rasist, un escroc, un trișor", a declarat miercuri fostul avocat personal al președintelui Statelor Unite, Michael Cohen, în cadrul unei audieri în fața Congresului american, scrie AFP."Sunt aici pentru a spune poporului american ce știu despre…

- Ministrul cubanez de externe, Bruno Rodriguez, a calificat marti ca "abjecte" acuzatiile presedintelui american, Donald Trump, potrivit carora militari cubanezi se afla in Venezuela pentru a-l apara presedintele Nicolas Maduro, relateaza AFP. "Acuzatiile presedintelui Statelor Unite care afirma ca Cuba…

- In total, 16 state americane, conduse de California, au depus un recurs in justitie luni la San Francisco impotriva administratiei presedintelui Donald Trump pentru decizia sa de a decreta urgenta nationala cu scopul de a construi un zid la frontiera cu Mexicul, relateaza AFP preluata de Agerpres.…