SUA: Pagina "Teritoriilor palestiniene" dispare de pe site-ul internet al diplomaţiei americane Disparitia unei pagini consacrate "Teritoriilor palestiniene" de pe pagina de internet a Departamentului de Stat american a trezit o polemica vie, in special in randul liderilor palestinieni, care au interpretat acest gest ca pe o confirmare a politicii pro-israeliene a administratiei Trump, transmite AFP. Intrebat de AFP, un oficial al Departamentului de Stat a dat asigurari marti ca nu este vorba de o "schimbare a politicii" SUA fata de Autoritatea Nationala Palestiniana (ANP), atribuind aceasta modificare "actualizarii in curs" a site-ului. Nu a precizat insa daca pagina respectiva va fi reintrodusa… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

