SUA: Opt hackeri, în majoritate ruşi, inculpaţi pentru deturnarea a milioane de dolari Opt persoane, in majoritate cetateni rusi, au fost inculpate in SUA pentru organizarea de sisteme complexe de publicitate falsa pe internet, generand prejudicii de zeci de milioane de dolari unor firme, a anuntat marti Ministerul american al Justitiei, citat de AFP.



Cei opt - cinci rusi, doi cetateni din Kazahstan si un cetatean ruso-ucrainean - sunt acuzati in special de frauda informatica, furt de identitate si spalare de bani. Trei dintre ei au fost arestati in strainatate si urmeaza sa fie extradati catre SUA, dar ceilalti sunt inca in libertate.



"Acesti indivizi sunt… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

