Cand va avea loc evenimentul “Zilele Maramuresului – Haida, hai in Maramures” 2019

Evenimentul “Zilele Maramuresului – Haida, hai in Maramures”, editia a V-a, se va desfasura anul acesta in perioada 17-19 mai dupa ce consilierii judeteni au aprobat organizarea evenimentului in cadrul sedintei ordinare din… [citeste mai departe]