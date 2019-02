Stiri pe aceeasi tema

- Pentru poporul chinez, cea mai importanta sarbatoare tradiționala este Anul Nou Chinezesc. Calendarul tradițional chinezesc ne arata ca la 5 februarie 2019 intram in anul Mistrețului de Pamant. Acest an se va incheia pe 24 ianuarie 2020. Zodiacul ne spune ca anul Mistrețului de Pamant va fi un an in…

- E adevarat ca hainele in culori neutre sunt mai simplu de purtat, dar nu ar fi minunat daca am renunța la acestea in multitudinea de culori pe care designerii ni le-au propus in acest sezon? Cu siguranța ca vom atrage toate privirile! Chiar daca ti se pare putin exagerat, culorile neon se pot combina…

- Cladirea cu patru etaje, "partial prabusita", si un hotel adiacent au fost evacuate, si cei 72 de locatari au fost dusi intr-un loc sigur, a declarat locotenent-colonelul Sylvain Gergaud, seful operatiunii, care a precizat ca focul a fost stins. Pompierii au precizat ca starea celorlalti 17…

- China a lansat sambata prima sonda care va explora partea intunecata a Lunii, marcand un nou moment de referinta in ambitiosul sau program spatial, a relatat agentia de presa Xinhua, citata de Reuters, potrivit news.ro.Sonda, numita Chang’e-4, va afectua prima asolizare din istorie pe partea…

- Conducerea Operei Nationale Romane din Iasi (ONRI) a anuntat, marti, in cadrul unei conferinte de presa, premiera operei "Ecaterina Teodoroiu", compusa de Emil Lerescu, cu ocazia aniversarii Centenarului Marii Uniri. "Spectacolul 'Ecaterina Teodoroiu' nu s-a mai interpretat de 41 de ani, dupa…

- Biroul de raspuns de urgenta pentru poluarea aerului din Beijing a emis marti cod galben pentru ceata si fum, reamintind locuitorilor sa ia masuri de precautie in aceasta situatie, relateaza Xinhua. Poluarea aerului va persista pana joi. Pentru partea centrala a regiunii Beijing-Tianjin-Hebei…

- Documentarul 'Amazing Grace', inregistrat in timpul unui concert gospel al legendarei cantarete americane Aretha Franklin, va fi lansat saptamana viitoare la New York, dupa 46 de ani de la turnarea sa, relateaza mass-media americane citate marti de EFE. Premiera, care pune capat…