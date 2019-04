SUA oferă recompense de zece milioane de dolari pentru perturbarea reţelelor financiare ale Hezbollahului Departamentul de Stat american a precizat ca este in cautare de informatii privind sursele de venituri ale miscarii siite, inscrisa pe lista neagra americana a "organizatiilor teroriste" si aliata Iranului. Acesta vrea sa identifice astfel "mecanismele sale cheie de facilitare a operatiunilor financiare", "principalii donatori", "institutiile financiare" care contribuie la tranzactiile sale sau chiar societatile controlate de Hezbollah ori de oamenii care gestioneaza finantele sale.



"Hezbollah genereaza aproape un miliard de dolari pe an datorita sustinerii financiare directe a Iranului,… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

