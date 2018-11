SUA oferă recompensă pentru informaţii despre trei căpetenii ale PKK Masura ar putea ajuta Washingtonul sa repare relatiile tensionate cu aliatul sau din cadrul NATO, remarca agentia citata.



Cu toate acestea, Turcia a spus ca va trata actiunea Statelor Unite cu prudenta si ca Ankara asteapta ca SUA sa taie complet legaturile lor cu militia kurda siriana Unitatile de Aparare a Poporului (YPG).



Turcia a fost infuriata de suportul dat de SUA militiei YPG in lupta contra gruparii Stat Islamic in Siria, Ankara considerand YPG o extensie a PKK.



Marti, Washingtonul a autorizat recompense de pana la 5 milioane de dolari pentru informatii care… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

